Segretario Usa Blinken: 'Forse attacco Iran oggi', massima allerta in Israele

Massima allerta dell'esercito di Israele. L'attacco dell'Iran è 'imminente' anche per gli Stati Uniti. 'Potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore', conferma il segretario di Stato Antony Blinken al G7 convocato da Tajani per 'frenare l'escalation'. Teheran respinge l'appello alla moderazione degli Stati arabi. Netanyahu riunisce i vertici militari e di intelligence: 'Chiederemo un prezzo molto alto a chiunque ci aggredisca', dice. Hezbollah attacca il nord di Israele nella notte. Idf: feriti in modo non grave un ufficiale e un soldato dell'esercito.

Anche l'Italia, come Usa e Gran Bretagna, invita circa 3mila concittadini a lasciare subito il Libano. Resteranno invece i soldati della missione Unifil. Mosca invia a Teheran armi, sistemi di guerra elettronica e missili Iskander. 'Basta guerra in Medio Oriente, non soffocate la pace. Attacchi e uccisioni mirate non sono la soluzione', dice il Papa all'Angelus. Continuano i raid israeliani nella Striscia. Wafa: uccisi due civili in un raid contro una casa a Deir al Balah. Media: Israele attacca Nablus in Cisgiordania.