Sei ostaggi uccisi a Gaza: Israele insorge contro Netanyahu

Israele insorge contro Netanyahu dopo il ritrovamento a sud di Gaza dei corpi di sei ostaggi trucidati a freddo da Hamas prima dell'arrivo dell'Idf, tra venerdì sera e ieri. Manifestazioni sono previste in tutto il Paese, a partire da Tel Aviv dove il Forum delle famiglie ha indetto per le 19 una grande azione di protesta davanti al ministero della Difesa. Ristoranti, cinema e teatri nel centro di Israele chiusi incoraggiare a partecipare alle manifestazioni. Cinque dei 6 ostaggi uccisi erano giovani rapiti da Hamas il 7 ottobre al festival Nova, tra loro anche Eden Yerushalmi, 24 anni: la sua foto, bellissima, con i capelli lunghi, è appesa ovunque a Tel Aviv e rappresenta uno dei simboli del dolore delle famiglie. Netanyahu ha chiamato i parenti delle vittime per chiedere perdono per non aver potuto riportare a casa i loro cari vivi. Ma due famiglie hanno rifiutato di parlargli.