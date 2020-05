Semestre di Presidenza COE: passaggio del testimone dalla Georgia alla Grecia

Nei giorni scorsi è avvenuto il passaggio dei poteri dalla Georgia alla Grecia, per la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Il Ministro agli Affari esteri greco, Varvitsiotis ha delineato le priorità per i prossimi sei mesi: su tutte la tutela della salute pubblica e la risposta alla crisi sanitaria, ma attenzione anche all'indipendenza della magistratura e la preminenza del diritto, la tutela dei minori vulnerabili e i diritti delle giovani generazioni in materia di istruzione digitale, ambiente e questioni sociali.

Il prossimo 4 novembre doppio appuntamento ad Atene: in programma la sessione del Comitato dei Ministri e la cerimonia di commemorazione del 70° anniversario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In seguito, la Germania succederà alla Grecia alla Presidenza.



