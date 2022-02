Separatisti filorussi denunciano nuovi attacchi. Mosca, domani lanci missili strategici. Kiev, 149mila soldati russi al confine

L'esercito ucraino ha annunciato nella tarda serata di giovedì di non avere in programma un'offensiva contro le postazioni dei separatisti filorussi nell'est del Paese, né un bombardamento della popolazione civile, sottolineando di voler "rispettare rigorosamente gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale". Lo riporta il Guardian. "Le nostre azioni sono puramente difensive", ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine, il tenente generale ucraino Valery Zaluzhny.

I separatisti filorussi hanno poi segnalato 27 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'esercito ucraino. Allo stesso tempo, quest'ultimo ha denunciato 20 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti tra mezzanotte e le 9:00 di questa mattina (ora locale). Oggi, come riportato in precedenza, il ministero della Difesa ucraino ha reso noto di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore. Ieri gli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno segnalato 189 violazioni del cessate il fuoco nella regione orientale di Donetsk, rispetto alle 24 del giorno precedente. Nella vicina regione di Lugansk gli osservatori dell'Osce hanno contato 402 violazioni rispetto alle 129 di mercoledì.

La Russia ha annunciato che domani effettuerà, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, manovre delle sue "forze strategiche", in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. "Il 19 febbraio, sotto la guida del comandante supremo delle forze armate russe Vladimir Putin, sarà organizzata un'esercitazione pianificata delle forze di deterrenza strategica", ha affermato il ministero della Difesa, citato dalle agenzie di stampa russe.

Il governo di Kiev ha reso noto che il numero di soldati russi schierati ai confini dell'Ucraina ha raggiunto la soglia dei 149mila. Nel corso di un intervento al Parlamento il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov ha detto: "Stiamo osservando le divisioni delle truppe russe, che sono 129.000. E, insieme alle componenti navali e aeree, questa cifra raggiunge quota 149.000".