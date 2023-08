CRONACA Serial killer infermiera uccideva i neonati e poi consolava i genitori. Regno Unito sotto choc "Avrebbe iniettato aria nelle vene delle vittime per poi avvelenarle con l'insulina". I dirigenti della struttura sanitaria non hanno indagato sulle accuse contro di lei e hanno cercato di mettere a tacere i medici.

Un'infermiera inglese di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole di aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester Hospital tra il giugno 2015 e il giugno 2016. È il verdetto raggiunto al termine del processo alla Manchester Crown Court. Il caso di Letby è senza precedenti nella storia recente del Regno Unito. In seguito alla sentenza, il governo britannico ha annunciato il lancio di un'inchiesta indipendente. Esaminerà le circostanze di quanto avvenuto nella struttura della sanità pubblica inglese per garantire alle famiglie delle vittime "le risposte di cui hanno bisogno".

Il Corriere della Sera riporta che "avrebbe iniettato aria nelle vene delle vittime per poi avvelenarle con l'insulina" e che dopo i delitti "consolava i genitori". Per portarla a giudizio "la polizia ha dispiegato una squadra di 70 investigatori con un'operazione costata diversi milioni di sterline" e soprannominata "Humming-bird" (Colibrì), "forse in ricordo della fragilità dei bimbi uccisi e presi di mira". Per arrivare a processo "la polizia ha esaminato 4.000 nascite nei due ospedali risalenti agli anni in cui Letby ha prestato servizio".

I dirigenti dell'ospedale britannico non hanno indagato sulle accuse contro Lucy Letby e hanno cercato di mettere a tacere i medici. È quanto scrive la Bbc che cita il capo consulente dell'unità neonatale dove l'infermiera lavorava. La Bbc scrive che l'ospedale ha allertato con molto ritardo la polizia nonostante gli avvertimenti dei medici secondo cui l'infermiera avrebbe potuto uccidere i bambini. Il consulente principale del reparto, il dottor Stephen Brearey, ha sollevato per la prima volta preoccupazioni su Letby nell'ottobre del 2015. Non è stata intrapresa alcuna azione e ha continuato ad attaccare altri 5 bambini, uccidendone due, scrive la Bbc. I primi cinque omicidi sono avvenuti tutti tra giugno e ottobre 2015 e, nonostante mesi di avvertimenti, gli ultimi due sono avvenuti nel giugno 2016.

