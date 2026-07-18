MEDIO ORIENTE Settima notte di scontri tra Usa e Iran per il controllo di Hormuz Teheran sostiene di aver chiuso lo Stretto di Hormuz alla navigazione e di aver colpito due petroliere. Washington smentisce. Colpiti dall'Iran basi in Kuwait, Giordania e Bahrein

Settima notte di scontri tra Usa e Iran per il controllo di Hormuz.

Si intensifica il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con una nuova escalation che coinvolge lo Stretto di Hormuz e si estende ad altri Paesi del Golfo e della regione. Nella settima notte consecutiva di operazioni, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver concluso una nuova serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani.

"Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran", ha reso noto il Centcom sul proprio account ufficiale X, precisando di aver colpito "siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali" con l'impiego di aerei da combattimento, droni e navi da guerra. Il comando americano ha inoltre sottolineato che "oltre 50 mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente" e "rimangono vigili, letali e pronti all'azione".

Sul fronte marittimo, Teheran sostiene di aver chiuso lo Stretto di Hormuz alla navigazione. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che "nelle ultime ore, quattro navi sostenute dall'esercito statunitense hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz e tutte e quattro sono state fermate sul posto nel corso di un'operazione combinata con missili e droni". L'annuncio è stato rilanciato dalla televisione di Stato iraniana.

L'agenzia semi-ufficiale Tasnim e l'agenzia Irna hanno inoltre riferito che due petroliere sarebbero "esplose e hanno preso fuoco" mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Secondo le Guardie Rivoluzionarie, lo Stretto di Hormuz sarebbe "estremamente pericoloso e completamente chiuso" in seguito agli attacchi statunitensi. Le autorità iraniane non hanno indicato la nazionalità delle imbarcazioni né l'eventuale presenza di vittime.

La ricostruzione è stata però smentita da Washington. "La notizia secondo cui due petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare un campo minato nello Stretto di Hormuz è falsa", ha affermato il Centcom in un messaggio pubblicato su X.

Il conflitto si è nel frattempo esteso ad altri Paesi della regione. L'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Kuwait, Giordania e Bahrein in risposta ai bombardamenti americani. Secondo la televisione di Stato iraniana sono stati presi di mira il campo militare di Al-Adiri, la base di Ali Al-Salem in Kuwait e la base aerea di Al-Azraq, nella parte orientale della Giordania.

In un successivo comunicato, l'esercito iraniano ha dichiarato di aver condotto un attacco con droni contro la base americana di Sheikh Isa, in Bahrein. "Durante l'operazione sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa, nonché alcuni ponti", riferisce il testo diffuso dall'agenzia Fars.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre sostenuto che "il centro logistico delle forze armate statunitensi e il radar della base di Al Salem in Kuwait sono stati distrutti durante l'attacco, causando la morte di alcuni membri delle forze armate". Nel comunicato viene aggiunto che "i Paesi della regione che hanno messo a disposizione basi agli Stati Uniti dovrebbero aspettarsi una risposta proporzionata da parte dell'Iran".

Dal Kuwait, lo Stato Maggiore delle forze armate ha confermato l'attivazione delle difese aeree contro missili e droni iraniani. "Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente fronteggiando attacchi missilistici e con droni ostili", si legge in una nota, che precisa come "gli eventuali rumori di esplosioni avvertiti dalla popolazione sono il risultato dell'intercettazione degli attacchi". In Giordania, secondo quanto riferito dalle forze armate di Amman, sono stati abbattuti dieci missili iraniani. In Bahrein, intanto, le sirene di emergenza sono risuonate per la terza volta nel giro di poche ore e le autorità hanno invitato la popolazione a raggiungere immediatamente i rifugi.

Sul territorio iraniano proseguono gli attacchi. Il vice governatore della provincia di Hormozgan ha riferito che raid aerei statunitensi hanno provocato tre morti e otto feriti. Nella provincia centrale di Yazd, un attacco ha colpito un'area periferica senza causare vittime, secondo il vice governatore Ismail Dehestani. I media iraniani hanno inoltre segnalato esplosioni nella città di Khorramabad, nella provincia del Lorestan, attribuendole ad attacchi missilistici statunitensi lanciati dal Kuwait, una ricostruzione che al momento non trova conferme indipendenti.

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