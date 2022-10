Seul, almeno 120 morti e 100 feriti nella calca

Seul, almeno 120 morti e 100 feriti nella calca.

Sono almeno 120 i morti e 100 i feriti a Seul per la calca creatasi in una festa per Halloween: lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità.

