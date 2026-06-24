Sfida globale tra supercomputer, la Cina scavalca gli Usa per la prima volta in 9 anni

La Cina torna al vertice mondiale della supercomputazione per la prima volta dal 2017. Il sistema LineShine, sviluppato presso lo Shenzhen Cloud Computing Center, ha conquistato il primo posto nella nuova classifica Top500, il ranking internazionale dei supercomputer più potenti del mondo aggiornato due volte l'anno. La notizia è stata rilanciata da numerosi media internazionali, tra cui New York Times, Associated Press e Guardian, che citano la graduatoria pubblicata questa settimana.

Secondo i risultati ufficiali, LineShine ha superato El Capitan, il sistema del Lawrence Livermore National Laboratory in California che occupava la vetta della classifica dal novembre 2024. Oltre alla potenza di calcolo, il nuovo supercomputer cinese si distingue per la sua architettura. A differenza della maggior parte dei sistemi più avanzati, che fanno largo uso di processori grafici (Gpu) per le applicazioni di intelligenza artificiale, LineShine utilizza esclusivamente processori standard (Cpu) e tecnologie sviluppate interamente all'interno dei confini nazionali.

Una scelta che, secondo gli esperti, potrebbe rappresentare un approccio alternativo per combinare elaborazione scientifica tradizionale e IA. Ma non solo. Secondo gli esperti è anche una scelta per aggirare i severi ban commerciali e i limiti di esportazione imposti dagli Stati Uniti sulla tecnologia hardware.

"È un sistema impressionante", ha dichiarato al New York Times Jack Dongarra, tra gli organizzatori della Top500 e professore all'Università del Tennessee, sottolineando come il progetto cinese non dipenda dalle Gpu oggi dominate dalle aziende statunitensi. Il risultato rafforza la competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti in un momento in cui Washington mantiene restrizioni all'esportazione verso Pechino di semiconduttori avanzati e tecnologie considerate strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Il LineShine è stato progettato come un'infrastruttura integrata per la ricerca scientifica avanzata. Viene impiegato con successo per simulazioni climatiche e atmosferiche globali, scienze oceaniche, biologia computazionale, design di nuovi farmaci e simulazioni ingegneristiche complesse.







