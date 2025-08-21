Shock in Francia: lo streamer Jean Pormanove muore in diretta sulla piattaforma Kick Al termine di un video durato 298 ore trasmesso a migliaia di spettatori. Era noto per le sue sfide estreme fatte di torture e abusi

Raphaël Graven, 46 anni, noto online come Jean Pormanove, è morto a Contes, vicino Nizza, durante una diretta streaming di oltre 10 giorni sulla piattaforma Kick. L’uomo, ex militare con oltre un milione di follower, era diventato famoso per contenuti video in cui subiva violenze e umiliazioni. Secondo Le Monde e BFMTV, l’ultima maratona online sarebbe stata segnata da torture, privazione del sonno e ingestione di sostanze tossiche.

L’episodio si è interrotto quando Pormanove era già privo di vita e la polizia ha sequestrato le attrezzature per fare chiarezza sulle circostanze. La procura di Nizza ha aperto un’inchiesta per stabilire se Graven avesse accettato liberamente tali “sfide” o se fosse stato costretto, mentre un’autopsia è stata disposta sul corpo. Si partirà dagli interrogatori ad altri streamer, due in particolare, noti come "Naruto" e"Safine", i quali avrebbero spinto Pormanove a sottoporsi a prove sempre più estreme. Erano già stati indagati alla fine del 2024 e accusati di tre reati, tra cui violenza intenzionale di gruppo contro persone vulnerabili.

La ministra francese con delega alla transizione digitale e alle telecomunicazioni, Clara Chappaz, ha denunciato ieri “mesi di umiliazioni in streaming” e promesso interventi sul tema dei contenuti estremi online. Intanto, la vicenda ha acceso il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme: Kick, terzo servizio di streaming al mondo dopo Youtube e Twitch, ha annunciato collaborazione con gli inquirenti.



