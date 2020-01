Sì della regina alla 'nuova vita' di Harry e Meghan

La fumata è bianca, o perlomeno non è nera. Harry e Meghan strappano il via libera della regina e degli eredi al trono Carlo e William al primo passo sula strada che intendevano imboccare, quella di "una nuova vita" a cavallo fra il Regno Unito e il Nord America sganciata da gran parte degli obblighi e dei paletti di corte, senza più appannaggio reale, ma con la possibilità di rendersi gradualmente indipendenti sul piano finanziario trasformandosi in un marchio globale - Sussex Royal - in grado di alimentare nei loro auspici introiti, affari, successo e beneficenza. Il conclave in casa Windsor, convocato da Sua Maestà con un'irrituale procedura pubblica, si è concluso - salvo controprove e a volersi affidare per ora alle misuratissime parole di un comunicato ufficiale firmato personalmente dalla 93enne Elisabetta II - con un documento che sembra poter mettere le premesse per chiudere se non altro lo scandalo pubblico.