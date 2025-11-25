TV LIVE ·
Si di Kiev al piano concordato con gli USA

Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo però da parte di Mosca.

di Giacomo Barducci
25 nov 2025
Svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. "Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato l'accordo", rivela un funzionario americano.

Zelensky pronto a incontrare Trump il prima possibile, forse già durante il ponte del Ringraziamento, per colloqui anche con gli alleati europei. Il presidente Usa: "Siamo molto vicini ad un'intesa". Call della coalizione dei Volenterosi. Macron: "Finalmente la possibilità di realizzare una buona pace". Gelo però da parte di Mosca. Il ministro degli Esteri Lavrov stronca il documento mediato dagli europei, ma ad Abu Dhabi proseguono le trattative tra la delegazione americana guidata da Driscoll e quella russa.




