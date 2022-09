ESTERI Siccità e guerra: Somalia prossima alla fame

La Somalia sta per cadere totalmente in preda alla carestia, ha avvertito lunedì il capo dell'Agenzia umanitaria dell'Onu, in un "ultimo avvertimento" alla comunità internazionale, mettendo in guardia rispetto ad un possibile disastro in questo Paese del Corno d'Africa, in preda a una storica siccità. "La carestia bussa alla porta. Quello di oggi è l'ultimo avvertimento", ha detto Martin Griffiths, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), in una conferenza stampa dalla capitale somala Mogadiscio.

Attraverso un programma gestito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa per un totale di oltre 13 milioni di dollari, ogni famiglia ha ricevuto 90 dollari per coprire il costo del cibo o di altri beni necessari. Il bestiame è in larga parte morto a causa della siccità. L'impatto sulle comunità vulnerabili è aggravato dal prolungato conflitto armato e dall'aumento dei prezzi di cibo e carburante. Più di 30mila persone sono state sfollate a maggio, dalle aree rurali verso le città, 100mila a giugno, mentre luglio ne ha registrate 83mila, secondo i dati delle Nazioni Unite. Da gennaio 2021, si ritiene che più di un milione di persone siano state sfollate a causa della siccità. La Croce Rossa ha anche aiutato le cooperative agricole con formazione, sementi resistenti alla siccità, strumenti agricoli e denaro per il carburante, necessario per l'irrigazione.

