Sicurezza europea, von der Leyen: “Dobbiamo riarmare urgentemente l'Europa"

Dopo lo scontro alla Casa Bianca tra Zelensky e Trump i leader mondiali lavorano per recuperare i rapporti e raggiungere la tanto attesa pace tra Ucraina e Russia. A Londra chiuso il vertice sulla sicurezza europea a cui ha preso parte anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto a Washington – commenta - non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie, dobbiamo guardare all'obiettivo comune". Il premier britannico Keir Starmer annuncia un nuovo accordo per consentire all'Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline per acquistare 5.000 missili per la difesa aerea ed esprime apprezzamenti sulle scelte portate avanti dall'Italia: “Abbiamo una mentalità molto simile”.

Oltre oceano però gli animi restano caldi: “Abbiamo bisogno di un leader che possa trattare con noi, eventualmente trattare con i russi e porre fine a questa guerra" sostiene il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump Mike Waltz. Netta la posizione della presidente della Commissione europea von der Leyen: “Dobbiamo riarmare urgentemente l'Europa – afferma - non si può invadere e intimidire i vicini o cambiare i confini con la forza". C'è grande preoccupazione dei leader europei sui dazi richiesti da Trump e resta il diktat di giungere a una pace solo al raggiungimento di garanzie di sicurezza complete per Kiev.