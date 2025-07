Sigarette, maxi rincari in arrivo: la UE prepara una riforma storica delle accise

In Europa fumare potrebbe presto diventare molto più costoso. Secondo quanto anticipato da Euractiv, la Commissione europea sarebbe al lavoro su una riforma senza precedenti della tassazione sui prodotti del tabacco, nell’ambito del negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione. Obiettivo dichiarato: ridurre i consumi per motivi di salute pubblica, ma anche creare nuove risorse proprie per finanziare direttamente il bilancio Ue.

Il piano, che sarà formalmente presentato a partire dal 16 luglio, prevede aumenti record delle accise su sigarette, tabacchi trinciati, sigari, prodotti riscaldati ed e-cigarette. Le cifre trapelate parlano di un +139% per le sigarette tradizionali, +258% per i tabacchi trinciati e addirittura +1.090% per i sigari. Stando alle stime, l’impatto sui prezzi al consumo potrebbe superare il 20%, con un effetto sull’inflazione stimato attorno a mezzo punto percentuale. In Italia, un pacchetto di sigarette potrebbe costare oltre un euro in più.

Ma a far discutere non sono solo i rincari. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la parte più controversa del piano riguarda la destinazione del gettito fiscale: Bruxelles vorrebbe infatti trattenere una quota delle nuove entrate, oggi totalmente nelle mani degli Stati. Una scelta che ha già scatenato proteste da parte di diversi governi, preoccupati per l'impatto economico e per il rischio di alimentare il contrabbando.

La Svezia è stata tra i primi Paesi a sollevarsi. La ministra delle Finanze, Elisabeth Svantesson, ha definito la proposta «completamente inaccettabile», ricordando che «il gettito deve restare ai singoli Paesi, non finire nelle mani della burocrazia europea». Stoccolma rivendica inoltre i risultati ottenuti con lo snus, il tabacco in bustina senza combustione che ha ridotto il tasso di fumatori al 5%, dimezzando la mortalità da fumo rispetto alla media UE.

Nel dibattito europeo, si annuncia dunque una sfida accesa tra Bruxelles e le capitali. E se il tema ufficiale è la salute, sullo sfondo si gioca una partita politica ed economica destinata a infiammare i prossimi mesi.