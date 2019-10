Siria: curdi sotto pressione. Ankara annuncia conquista di località strategica. SDF smentiscono

Prosegue l'operazione militare anti-curda lanciata dalla Turchia nel nordest della Siria. Le forze di Ankara – che rivendicano l'uccisione di 342 miliziani - annunciano la conquista di Ras al-Ain uno dei due ingressi principali dell'offensiva di terra. Notizia però smentita dalle SDF. A 4 giorni dall'inizio delle ostilità si parla di almeno 100.000 civili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Mentre fonti curde parlano di 5 jihadisti dell'ISIS in fuga dopo un raid turco su un carcere. Intanto si complicano i rapporti tra Erdogan e Trump. “Fermi la guerra”, ha avvertito il Presidente statunitense. La Turchia – ha replicato il leader di Ankara - non fermerà la sua operazione, nonostante le minacce”. Ma Washington e Bruxelles sarebbero pronte a varare sanzioni. Nelle scorse ore, peraltro, le truppe americane sarebbero finite sotto i colpi dell'artiglieria turca nei pressi di Kobane. Nessuno è rimasto ferito, ma la tensione è altissima. Nel frattempo sono numerose, in tutto il Mondo, le manifestazioni a sostegno del popolo curdo. A Rimini, stasera, la facciata del Teatro Galli verrà illuminata, come segno di solidarietà. Una richiesta in tal senso era giunta all'Amministrazione comunale da varie associazioni, partiti e sindacati.