Siria: forze jihadiste filo-turche avanzano verso il centro del Paese, alta tensione

Tensione altissima in Siria dopo che le forze curdo-siriane espressione dell'ala locale del Pkk hanno preso il controllo dell'aeroporto di Aleppo. Secondo i media, decine di migliaia di civili sono in fuga verso le zone rurali di Idlib, nel nord-ovest del Paese. L'Onu ha avviato l'evacuazione verso Damasco. Tutta la regione sarebbe sotto il controllo delle forze filo-turche che, ora, si dirigono verso il centro della Siria, senza resistenza da parte dell'esercito. Colloqui tra Russia e Iran e tra Russia e Turchia per discutere dell'escalation.

