Siria: offensiva-lampo dei Governativi. Periferia di Aleppo interamente liberata

Giornata storica, ieri, per l'Esercito di Damasco, che al termine di una rapida offensiva ha interamente liberato le aree periferiche di Aleppo ovest: sotto controllo jihadista dal 2012. La metropoli è ora al sicuro; non più sottoposta alla costante minaccia dei colpi di artiglieria, dei qaedisti di Tahrir al-Sham, sulle aree abitate. L'avanzata dei Governativi prosegue anche nella provincia di Idlib, e preoccupa la Turchia; che continua ad inviare truppe e mezzi blindati sulla linea del fronte. Nel corso di una telefonata con Erdogan, il Presidente statunitense Trump ha lanciato un appello alla Russia affinché – ha dichiarato – “fermi il suo sostegno alle atrocità del Regime”. Il Cremlino ha prontamente replicato ricordando come quella in corso sia una “lotta contro i terroristi”. Oggi, a Mosca, una delegazione turca si incontrerà con la controparte russa per discutere della crisi.