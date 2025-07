MEDIO ORIENTE Siria: tregua fragile a Suwayda; alta tensione nella roccaforte drusa dopo i raid governativi In meno una settimana dall'esplodere degli scontri – secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani – avrebbero perso la vita 940 persone. Nuovi bombardamenti intanto su Gaza; segnalate decine di vittime

Il raggiungimento di un cessate il fuoco, nella provincia a maggioranza drusa di Suwayda, è stato comunicato nella notte dall'ambasciatore statunitense ad Ankara. Intesa concordata da Israele e dalle autorità di Damasco, e sottoscritta dai Paesi del quadrante. Specchio dei conflitti e delle contraddizioni mediorientali, la Siria. Tanto che l'attuale presidente – l'ex quaedista al-Sharaa, che ha confermato la tregua – viene definito da alcuni “sindaco di Damasco”, a testimonianza di come sia ben lungi dall'esercitare un pieno controllo sul Paese: di fatto preda degli appetiti di Potenze esterne. In una zona di faglia, non a caso, Suwayda; tra la sfera di influenza turca e quella dello Stato Ebraico. Non era mancato, allora, chi aveva previsto il peggio. Cosa puntualmente avvenuta dopo l'assalto dei giorni scorsi di milizie beduine sunnite – presto spalleggiate da frotte di governativi - alla roccaforte drusa che reclama autonomia. Da lì violenze inaudite. Quasi 1.000 le vittime, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani; decine di civili sarebbero stati giustiziati sommariamente. E ciò al netto della catastrofe umanitaria. In quest'azione di forza, forse – visto anche il precedente massacro di alawiti -, una reminiscenza dell'imprinting jihadista della nuova leadership di Damasco; cui Washington ha comunque già deciso di dare credito, rimuovendo le sanzioni. Molto diplomatica anche Bruxelles, che ha dichiarato di accogliere “con favore” il cessate il fuoco, esortando le parti – senza distinzioni – a mettere fine a scontri e “discorsi settari”.

Nella Siria di al-Sharaa è molto pericoloso appartenere ad una minoranza, ha invece sottolineato Israele; che in settimana aveva colpito i centri del potere militare nella capitale siriana, oltre a bombardamenti sulle truppe in movimento. C'è chi ritiene tuttavia strumentale il sostegno alla causa drusa; finalizzato piuttosto ad esercitare controllo su una zona strategica: al confine con la Giordania e poco distante dal Golan occupato. Per un conflitto che forse si ferma, un'agonia che prosegue. 95, stando a fonti di Hamas, i palestinesi uccisi dagli attacchi delle IDF nelle ultime 24 ore a Gaza. 32 delle vittime – è stato denunciato - pare fossero in attesa di aiuti umanitari. La fondazione sostenuta dagli USA che gestisce i centri di distribuzione ha tuttavia negato incidenti presso i propri siti.

Continua a far discutere, infine, il raid contro la chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Legittimo dubitare sia stato un “errore”, ad avviso del Cardinale Parolin. “Diamo tempo, quello che è necessario – ha affermato il Segretario di Stato della Santa Sede -, perché ci dicano che cosa è effettivamente successo”.

