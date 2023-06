TITAN Sommergibile disperso, i sonar captano rumore di 'colpi'. Ossigeno fino a domani mattina

Sommergibile disperso, i sonar captano rumore di 'colpi'. Ossigeno fino a domani mattina.

Un rumore di 'colpi' è stato captato dai sonar dei soccorritori impegnati nelle ricerche del sottomarino turistico disperso nel Nord Atlantico. Per i cinque passeggeri vip del Titan, l'aria respirabile potrebbe esaurirsi poco dopo le 5.00 di domani (le 11:00 in Italia), secondo calcoli della Guardia Costiera statunitense. L'ex direttore delle operazioni marittime della compagnia proprietaria del sommergibile aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza, prima di essere licenziato.

Gli aerei statunitensi e canadesi impegnati nelle ricerche hanno coperto finora un'area di oltre 25.900 chilometri quadrati di mare: lo ha detto ai media il capitano della Guardia Costiera statunitense, Jamie Frederick, come riporta il Guardian.



