GIUBILEO 2025 Sono più di mezzo milione i pellegrini che hanno attraversato la Porta Santa Dal 5 gennaio aperta anche quella di San Paolo fuori le mura, l'ultima Basilica papale romana

A sole due settimane dall'apertura della porta santa nella Basilica di San Pietro, lo scorso 24 dicembre, che ha dato avvio al Giubileo 2025, sono già oltre mezzo milione, 545.532 per la precisione, i pellegrini da tutto il mondo che l'hanno attraversata. Tra i primi a farlo, la vigilia di Natale, gli stessi Capitani Reggenti di San Marino, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, presenti all'evento celebrato da papa Francesco insieme alle massime autorità italiane, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Centinaia i gruppi di fedeli che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio partendo dalla nuova Piazza Pia, con la croce del Giubileo in testa, e muovendosi in preghiera lungo via della Conciliazione, fino a raggiungere la Basilica. “I gruppi che affollano via della Conciliazione stanno dando una testimonianza importante – commenta monsignor Rino Fisichella, pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, cui è affidata l'organizzazione del Giubileo – e questo è segno anche della grande percezione di sicurezza e protezione che i pellegrini sperimentano nella città di Roma e nei paraggi delle quattro Basiliche”. Dati i numeri dei primi giorni, si attende un aumento costante dell'affluenza dei pellegrini. Monsignor Fisichella non nasconde alcune difficoltà nella gestione dei flussi, “ma il Dicastero sta lavorando senza sosta – conclude – per assicurare ai pellegrini un'accoglienza e un'esperienza all'altezza delle loro aspettative”. Dal 5 gennaio, con l'apertura della porta santa della Basilica di San Paolo fuori le mura, i fedeli possono attraversare tutte e quattro le porte sante delle Basiliche papali romane: San Pietro, San Paolo, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Il primo grande evento dell’anno santo sarà il Giubileo del mondo della Comunicazione, dal 24 al 26 gennaio. Per l’occasione sono attesi a Roma migliaia di giornalisti, esperti e operatori della Comunicazione da tutto il mondo.

