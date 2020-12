Sostenitori Trump marciano su Washington, tafferugli

Centinaia di sostenitori di Donald Trump stanno convergendo sulla capitale Washington per protestare contro l'elezione di Joe Biden e la decisione della Corte Suprema di non sostenere l'azione legale promossa dal Texas tesa a ribaltare l'esito del voto. La 'Marcia per Trump' è iniziata in mattinata nell'area di Capitol Hill, sede del Congresso. Si temono scontri con i contromanifestanti che si vanno schierando per proteggere 'Black Live Matter Plaza', davanti alla Casa Bianca. Nella notte già qualche tafferuglio con calci e spintoni. Almeno cinque gli arresti.





"Abbiamo appena iniziato a combattere!!!": Donald Trump non si arrende e saluta così su Twitter i suoi sostenitori che stanno marciando su Washington. "Wow! Migliaia di persone si stanno riversando per le strade di Washington per stoppare il furto delle elezioni. Non lo sapevo, ma li ho visti!".