Sottomarino disperso: parla il miliardario che rifiutò di viaggiare

Si chiama Chris Brown, il miliardario di 61 anni che avrebbe dovuto viaggiare nel Titan il sommergibile scomparso, che lo avrebbe dovuto portare a vedere il relitto del Titanic. Un ripensamento avuto poco prima della partenza a causa dei subbi sulla sicurezza lo ha portato a rinunciare a quel maledetto viaggio. È lo stesso Brown a raccontarlo al quotidiano The Sun. “Sono veramente turbato per Hamish“, ha raccontato preoccupato, riferendosi all’amico Hamish Harding, miliardario britannico che invece ha deciso di partire e attualmente risulta disperso insieme agli altri passeggeri. Inizialmente il viaggio costava 80mila sterline, poi è triplicato di prezzo. I due avevano pagato un deposito del 10% quando la società stava ancora sviluppando il sommergibile. Brown ha trovato allarmante che a monitorare la nave fosse un controller della Playstation modificato: “Ho scoperto che usavano vecchi pali per impalcature per la zavorra del sottomarino. Ma non è una barchetta, questa è un’imbarcazione commerciale”.