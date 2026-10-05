ESTERI Spagna, elezioni anticipate dopo le proteste. In Brasile avanti Bolsonaro, ma si va al ballottaggio Atteso il Consiglio dei Ministri iberico. Bolsonaro ha 2 milioni e mezzo di voti in più: "È la fine del partito di Lula"

Le vastissime proteste di piazza per la crisi abitativa che hanno nei giorni scorsi interessato molte città della Spagna hanno convinto il presidente del Governo Pedro Sánchez, primo ministro dal 2018, a sciogliere le camere convocando un Consiglio dei ministri straordinario con la prospettiva di tenere elezioni anticipate il prossimo 29 novembre.

La decisione del voto anticipato – ha spiegato Sanchez - è stata presa con l’obiettivo di conquistare una maggioranza più ampia che permetta di realizzare le riforme previste.

Ciò fa seguito a quanto avvenuto la scorsa settimana quando i decreti per affrontare la crisi abitativa non hanno ottenuto l’approvazione in Parlamento, a causa del voto contrario non solo delle opposizioni ma anche di 7 parlamentari della Catalogna che avevano invece sinora appoggiato il governo.

A determinare le dimissioni di Sanchez non solo la bocciatura dei decreti sulla casa, ma anche le proteste che si sono propagate con rapidità in tutto il paese, coinvolgendo migliaia di cittadini in oltre 50 città; manifestazioni che hanno fatto emergere il forte disagio abitativo, innescate dallo sfratto di Mariacarmen, una anziana disabile di 87 anni costretta a lasciare la propria abitazione di Madrid nella quale viveva da 70 anni, una donna diventata il simbolo delle proteste di questi giorni.

La decisione delle dimissioni di Sanchez, indebolito anche da accuse di corruzione nei confronti della moglie e di alcuni suoi collaboratori. è stata accolta con esultanza dal Partito Popolare, principale formazione di opposizione, nella speranza di un successo elettorale che sembra avvalorato dai sondaggi attuali che lo danno in vantaggio rispetto ai socialisti.

Occhi puntati anche sul Brasile con le elezioni presidenziali.

Flavio Bolsonaro ha superato Lula al primo turno, ottenendo il 47,14% dei voti contro il 45,03% del presidente uscente. La differenza è di circa 2,5 milioni di voti. L'affluenza è stata del 79%. Il ballottaggio è fissato per il 25 ottobre.

Lula commenta a caldo: "La democrazia ci ha dato una lezione, al ballottaggio ci sarà la prova del 9".

Lo sfidante Bolsonaro risponde: "Questo voto segna la fine del partito di Lula". I mercati non hanno tardato a reagire, con un forte rialzo subito dopo i risultati del voto. Raggiunta una nuova quotazione record.

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