TRAGEDIA Spagna: incendio in tre discoteche, 13 morti

Spagna: incendio in tre discoteche, 13 morti.

Sale ancora il bilancio delle vittime dell'incendio che ha coinvolto tre discoteche adiacenti di Murcia, in Spagna: i morti sono 13, come hanno reso noto i servizi di emergenza. Come riferito da un portavoce della polizia, risultano scomparse 15 persone. I soccorritori sperano che alcuni di loro siano comunque riusciti a lasciare la discoteca.

Intanto continua il lavoro dei vigili del fuoco, che da ore si trovano dentro i locali distrutti dal rogo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme alle 8 del mattino, ma ora le operazioni di soccorso sono molto delicate per il serio rischio di crolli. Iniziate anche le operazioni di riconoscimento dei cadaveri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: