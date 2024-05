Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono la Palestina

Il giorno dopo la strage per il raid di Israele a Rafah – che ha provocato almeno 45 morti oltre a centinaia di feriti - i ministri degli esteri dell'Ue si sono impegnati per la prima volta in una discussione "significativa" sulle sanzioni contro Israele se non rispetta il diritto internazionale umanitario. L'Onu chiede un'indagine 'completa e trasparente sulle responsabilità della strage. Intanto, Spagna, Irlanda e Norvegia - come annunciato nei giorni scorsi - riconoscono oggi formalmente lo Stato di Palestina.