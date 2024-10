Spagna: sale il bilancio dei morti dopo le piogge torrenziali

Almeno 95 persone, di cui la maggior parte a Valencia, in Castilla-La Mancha e nella provincia di Malaga, sono morte e un centinaio risultano disperse a causa delle inondazioni torrenziali che hanno colpito le regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha. La tempesta minaccia ora la provincia di Barcellona. Il bilancio delle vittime è provvisorio e continua a salire; il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Il governo ha affermato che al momento non è possibile fornire un numero ufficiale dei dispersi, evidenziando la gravità della tragedia, come ha sottolineato il ministro per le Politiche Territoriali, Ángel Víctor Torres, dopo una riunione dell’unità di crisi attivata per gestire l’emergenza. Le operazioni di soccorso continuano nel sud e nell’est del Paese, ostacolate però da linee elettriche abbattute, interruzioni di corrente, reti telefoniche fuori servizio e strade impraticabili. La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare persone scomparse: 900365112.

Le piogge torrenziali sono state causate dalla Dana, un fenomeno meteorologico caratterizzato da piogge intense e forti venti, che ha colpito la Spagna nelle ultime 48 ore. Questo stesso sistema ha colpito recentemente il Nord Italia prima di spostarsi verso la Spagna. Secondo il meteorologo Gianni Messeri del Consorzio Lamma, si tratta di una circolazione depressionaria caratterizzata da aria fredda che rimane isolata in una depressione chiusa e staziona a lungo nello stesso luogo, creando condizioni estremamente pericolose.

La gestione dell’emergenza ha scatenato una bufera politica, con critiche al governatore della regione di Valencia, Carlos Mazón, accusato di aver sottovalutato l’alluvione per tutta la giornata. Un primo allarme rosso è stato emesso alle 7 dall’autorità meteo nazionale, ma solo undici ore dopo è arrivato ai residenti l’invito urgente della Protezione civile a non muoversi. Intanto, Mazón era impegnato in un evento di promozione turistica.