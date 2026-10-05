ESTERI Spagna, Sánchez convoca elezioni anticipate: si vota il 29 novembre La decisione dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste contro caro affitti e sfratti. Il governo perde l’appoggio decisivo di Junts in Parlamento

Spagna, Sánchez convoca elezioni anticipate: si vota il 29 novembre.

La crisi abitativa porta la Spagna alle elezioni anticipate. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere e il voto per il 29 novembre, anticipando di otto mesi la fine naturale della legislatura, prevista per luglio 2027. La decisione arriva dopo la bocciatura al Congresso di due decreti del governo sulla casa e mentre in diverse città proseguono le proteste per il caro affitti e gli sfratti.

"Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei ministri, per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre", ha dichiarato Sánchez dal Palazzo della Moncloa.

I provvedimenti respinti prevedevano maggiori tutele contro gli sfratti, limiti agli aumenti degli affitti e il rinnovo automatico dei contratti. Contro hanno votato Partito Popolare, Vox e soprattutto Junts, il partito indipendentista catalano i cui voti sono spesso decisivi per la coalizione formata da socialisti e Sumar, priva dal 2023 di una maggioranza autonoma in Parlamento.

LA CRISI DELLA CASA INFIAMMA LE PIAZZE

La bocciatura ha alimentato una mobilitazione già in corso da settimane. Migliaia di persone sono scese in strada e a Madrid alcuni manifestanti mantengono un presidio permanente con tende nel centro della città. "Sciopero generale, sciopero generale" è uno degli slogan rilanciati nelle manifestazioni.

La protesta si era intensificata dopo lo sfratto di Maricarmen Abascal, 87 anni, diventato simbolo di un malcontento più ampio contro l’aumento degli affitti e le operazioni speculative dei grandi gruppi immobiliari. Le misure del governo andavano nella direzione richiesta dalla piazza, ma da una parte dei movimenti erano comunque considerate insufficienti.

UNA MAGGIORANZA SEMPRE PIÙ FRAGILE

Lo stop ai decreti ha evidenziato ancora una volta la fragilità parlamentare dell’esecutivo. Il governo Sánchez dipende infatti dall’appoggio di forze regionali e indipendentiste con cui i rapporti sono spesso complessi. Sullo sfondo pesano anche la crisi migratoria di Ceuta e le inchieste che hanno coinvolto esponenti vicini al Partito Socialista.

Con il voto anticipato, Sánchez punta ora a trasformare la questione abitativa nel tema centrale di una campagna elettorale breve. La parola passerà agli elettori il 29 novembre, con la casa destinata a essere uno dei principali terreni di confronto tra sinistra, Partito Popolare, Vox e forze regionali.

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