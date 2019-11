Spagna: vincono i socialisti ma senza maggioranza; Romania al ballottaggio

Spagna al voto: i socialisti di Sanchez vincono ma senza maggioranza, col boom dell'ultradestra di Vox. Annunciati da oggi altri tre giorni di protesta in Catalogna. In Romania, invece, il capo di stato uscente, il conservatore Klaus Iohannis e la ex premier socialdemocratica Vìorica Dàncila andranno al ballottaggio il 24 novembre, con il presidente uscente dato ancora favorito.