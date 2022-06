La star del basket universitario Darius Lee, 21 anni, è rimasto ucciso in una sparatoria ad Harlem domenica, in occasione della festa per l'abolizione della schiavitù (Juneteenth). Lo riporta la Cbs. Oltre a Lee, sono stati colpiti sei uomini e due donne che sono in condizioni stabili. Il killer è ancora a piede libero e al momento è stata ritrovata solo una pistola. Non si conosce il movente della sparatoria.