Sparatoria in supermercato Colorado: dieci morti

E' di dieci morti, tra cui un poliziotto, il bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta in Colorado, a Boulder. Fermato un uomo: sarebbe il killer, che ha fatto fuoco con un fucile Ar-15 per ragioni ancora non chiare. Si tratta della seconda sparatoria in una settimana dopo la strage nei centri massaggi di Atlanta, e va ad allungare la scia di sangue in Colorado, salito alle cronache nel corso degli anni per le stragi del liceo di Columbine e del cinema di Aurora durante la prima del film Joker.