DANIMARCA Sparatoria in un centro commerciale di Copenhagen, arrestato il responsabile Nulla riconduce il gesto a un atto di terrorismo

Nella giornata di ieri 3 luglio è avvenuta una sparatoria al centro commerciale “Mall Fileds” di Copenhagen. La città è esplosa nel panico per paura di un nuovo attacco terroristico, ricordando la strage del febbraio 2015 dove un giovane ha aperto il fuoco in un Caffè nel centro della città. La sindaca danese Sophie Hæstorp Andersen afferma: “è una situazione grave”. Si contano tre morti e diversi feriti, tra cui tre gravi. Arrestato il responsabile: “il 22enne ha problemi di salute mentale” afferma la polizia locale, precisando “il sospettato è noto anche tra i servizi psichiatrici, oltre a questo non desidero commentare” ha detto il capo della polizia di Copenhagen Soren Thomassen. Aggiunge che le vittime sarebbero state colpite a caso e che non ci sia nulla che riconduca il gesto a un atto di terrorismo.

