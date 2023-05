USA Sparatoria in un centro commerciale in Texas: 9 morti Ignoto al momento il motivo della strage.

Sabato pomeriggio di sangue in Texas. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla periferia di Dallas da un uomo in abbigliamento militare che ha aperto il fuoco sulla folla prima di essere ucciso a sua volta da un agente. Si teme che tra le vittime ci siano dei bambini. L'ennesimo episodio di follia delle armi negli Stati Uniti è iniziato alle 15.30, durante quello che sembrava un tipico pomeriggio di shopping all'Allen Premium Outlets, uno dei principali mall dello Stato. L'intervento tempestivo della polizia ha permesso di evitare un bilancio ancora più grave. Ignoto al momento il motivo della strage.

