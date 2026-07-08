GERMANIA Sparatoria in un liceo della Baviera: diversi studenti feriti, alcuni sono gravi La polizia, giunta sul posto con 15 pattuglie, ha arrestato il presunto autore della sparatoria. Si attendono aggiornamenti.

Sparatoria in un liceo della Baviera: diversi studenti feriti, alcuni sono gravi.

Momenti di terrore al liceo Welfen-Gymnasium di Schongau, in Baviera, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno dell'istituto. Il numero esatto delle persone coinvolte e la gravità delle lesioni riportate sono in fase di accertamento. Secondo il media tedesco Bild, ci sarebbero almeno 4 feriti gravi.

La polizia, giunta sul posto con 15 pattuglie, ha arrestato il presunto autore della sparatoria. Si attendono aggiornamenti.



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