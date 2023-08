CRONACA Sparatoria motivata da odio razziale in un negozio in Florida, uccisi tre afroamericani Il killer poi si toglie la vita. Aveva una svastica sulla pistola.

Quattro persone sono morte ieri sera in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news. In un primo momento, la sindaca della città Donna Deegan aveva dichiarato che un uomo si era barricato nello store ed è poi stato ucciso dalla polizia. Il negozio nel quale è avvenuta la sparatoria si trova vicino al campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana. "Tutto questo è inaccettabile", ha detto la sindaca Deegan: "Una sparatoria già è troppo, ma queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare".

La motivazione del folle gesto è dettata dall'odio razziale. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa precisando che tutte e tre le vittime sono afroamericani, la quarta persona morta è il killer che si è sparato dopo aver compiuto la carneficina. Non è stata rivelata l'identità dell'uomo che ha aperto il fuoco ma si sa che abitava nella zona e viveva con i genitori, quindi si presume fosse piuttosto giovane. Prima di compiere la strage ha chiamato i genitori chiedendo loro di diffondere su media e social media il suo manifesto razzista in cui diceva di odiare i "ne**i e di volerli uccidere".

Il killer che ha ucciso tre afroamericani in Florida prima di suicidarsi aveva un fucile d'assalto e una pistola. Lo riferisce la polizia in una conferenza stampa sulla strage. Le armi, ha precisato la polizia "non appartenevano ai genitori, erano del killer". Il presidente americano Joe Biden è stato aggiornato sulla strage in Florida e su altre sparatorie avvenute negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano rientrato alla Casa Bianca dopo le vacanze in Nevada. Biden non ha risposto alle domande dei reporter sulla strage.



