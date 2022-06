WASHINGTON Sparatorie a Washington: feriti due civili e un'agente, morti due ragazzi

Nella giornata di ieri domenica 19 giugno a Washington è avvenuta una sparatoria che ha riportato la morte di un ragazzino di 15 anni e tre feriti, tra cui un agente di polizia. Dopo i primi spari c'è stato il panico generale della folla riunita per il Moechella Music Festival, evento che prevedeva una serie di concerti in occasione del Juneteenth, una nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù negli USA. In un'altra sparatoria, sempre a Washingtin DC, è stata uccisa una ragazza di 16 anni nella zona sudorientale, dove il tasso di criminalità e violenza è più alto. La polizia ha riferito che non ha ancora trovato i responsabili.

Inoltre, nella serata di sabato 18 giugno, è avvenuta un'ulteriore sparatoria. La vittima è stata un avvocato che lavorava per il governo Filippino, John Albert Laylo. L'uomo si trovava in vacanza a Filadelfia con la madre quando, il killer a bordo di un'auto si è avvicinato sparando circa 15 proiettili. Uno ha colpito l'avvocato alla nuca, mentre da donna è stata lievemente ferita dalle schegge dei proiettili e dei vetri. La polizia non da informazioni sulle motivazioni dell'omicidio.

