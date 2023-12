PRAGA Spari all'università di Praga, 14 morti e 25 feriti

Spari all'università di Praga, 14 morti e 25 feriti.

È di 14 morti il bilancio di una sparatoria nella Facoltà di Lettere dell'Università Carlo di Praga. Venticinque i feriti, alcuni gravi. L'assalitore, che sparava dal tetto del palazzo in piazza Jan Palach, è stato 'trovato morto'. È uno studente ceco di 24 anni, David Kozak, che studiava nella facoltà. Il padre è stato trovato morto la mattina stessa. Su Telegram il giovane avrebbe detto di essere stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti e aveva annunciato di voler sparare in una scuola e uccidersi. 'Sconvolta dalla violenza insensata' la presidente della Commissione Ue von der Leyen. 'L'Europa deve rafforzare ogni strumento per garantire la massima sicurezza dei cittadini', ha detto la premier Meloni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: