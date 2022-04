NEW YORK Spari alla metro: 16 feriti, è caccia all'uomo. "Il sospetto in fuga è pericoloso" Fonti: 'studenti scuole Brooklyn restino dentro edifici'

Un uomo ha sparato e ferito almeno 16 persone nella metropolitana di New York. È poi riuscito a fuggire e adesso è caccia all'uomo nella città. Secondo alcuni testimoni l'uomo indossava una maschera antigas e un giubbino arancione e avrebbe lanciato anche un ordigno prima di sparare. Un testimone della sparatoria ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Per la polizia 'non è terrorismo' e i feriti non sono in pericolo di vita ma il governatore sostiene che il fuggiasco sia pericoloso.

