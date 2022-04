Spari alla metro: sospetto ha lanciato ordigno prima di sparare

E' caccia all'uomo a New York. La polizia sta cercando l'autore della sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn. L'uomo sarebbe alto un metro a 65 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Stando a un testimone si tratterebbe di un afroamericano. Avrebbe lanciato un ordigno prima di sparare. Lo riportano i media locali citando alcuni testimoni.



Il bilancio dei feriti nella sparatoria alla metropolitana di New York sale ad almeno 16. Lo riportano Cnn citando alcune fonti.. La polizia sta indagando anche una possibile esplosione. Non sono stati trovati "ordigni esplosivi attivi" attorno alla zona della metropolitana di New York in cui è avvenuta la sparatoria. Lo riportano i media locali citando le autorità. Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati sul posto.

Tutte le scuole pubbliche di Brooklyn vicino al luogo della sparatoria nella metropolitana sono in 'shelter-in', ovvero agli studenti è richiesto di restare all'interno degli edifici.