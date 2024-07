Spari contro Trump durante un comizio: ferito all'orecchio. Ucciso l'attentatore

Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio in Pennsylvania. Il tycoon è stato colpito all'orecchio destro. Circa una decina i colpi uditi. Uno spettatore è morto e altri due sono feriti. L'attentatore è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica e secondo alcuni giornalisti il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco. Si tratterebbe di un uomo di 20 anni della Pennsylvania, secondo il Washington Post, che cita una fonte a conoscenza delle indagini. Il New York Post, citando proprie "fonti" sostiene che sarebbe stato identificato come Thomas Matthew Crooks.

"Mi hanno sparato un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell'orecchio destro", detto sul suo social media Trutch dopo l'attacco. "E' incredibile che un atto del genere avvenga negli Usa", ha aggiunto.

Joe Biden ha parlato con il suo rivale presidenziale. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano ha sentito anche con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, e il sindaco di Butler, Bob Dandoy, dove è avvenuta la sparatoria.