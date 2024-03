RUSSIA Spari e fuoco al Crocus City Hall di Mosca, morti e feriti

Spari e fuoco al Crocus City Hall di Mosca, morti e feriti.

Notizie ancora sommarie, ma secondo media russi alcune persone in mimetica avrebbero aperto il fuoco nella sala da concerto Crocus City Hall, nella periferia di Mosca. Si parlano di almeno 12 persone rimaste uccise e 35 ferite. Pare che sia in corso l'evacuazione dell'edificio dove sarebbe divampato anche un incendio.

In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori he avanzano e sparano a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano.

L'intera comunità internazionale deve condannare "l'attacco terroristico" avvenuto stasera, afferma il ministero degli Esteri russo citato da Ria Novosti. Intanto l'Autorità per l'aviazione russa ha annunciato che sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti di Mosca.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: