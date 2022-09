Spento l'ultimo reattore della centrale di Zaporizhzhia. Prosegue l'avanzata ucraina

L'ultimo reattore della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia che era ancora attivo è stato spento: lo ha reso noto l'agenzia nucleare statale Energoatom, spiegando che il sesto ed ultimo reattore della struttura controllata dai russi non produce più elettricità, è stato scollegato dalla rete elettrica e "sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo". Prosegue intanto l'avanzata delle truppe ucraine al Sud e a Est, il presidente Zelensky ha annunciato la riconquista di due città nella regione di Kharkiv. Ma non si fermano neppure i bombardamenti russi, che hanno provocato dieci morti e numerosi feriti fra i civili nella regione di Donetsk.