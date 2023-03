'Spionaggio', Mosca arresta giornalista americano

Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato a Ekaterinburg. Interfax cita un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb. Quello di cui si occupava a Ekaterinburg il giornalista americano del Wall Street Journal che è stato fermato "non ha nulla a che fare con il giornalismo". Lo afferma sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

È accusato di spionaggio. Allarme dell'Aiea: l'impianto nucleare di Zaporizhzhia "non può più essere protetto", per l'aumentato numero di truppe nella regione dell'impianto, occupata dalle unità militari di Mosca. Secondo Washington, la battaglia a Bakhmut sta diventando un massacro per i russi, perché gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace.

Fermato a Minsk il padre dell'adolescente russa che aveva fatto il disegno contro la guerra: era fuggito dopo la condanna a due anni per aver screditato la Russia sui social. La Cina pronta a più scambi militari con la Russia, per migliorare comunicazione, cooperazione e fiducia reciproca.