TECNOLOGIA Spotify introdurrà le chat nella sua applicazione Si chiamerà Messages, sarà disponibile progressivamente a partire da questa settimana in alcuni paesi selezionati e potrà essere utilizzata da tutti gli iscritti, sia con account Free sia Premium

La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato di aver introdotto nella sua applicazione una nuova funzione di chat, con cui ogni utente potrà condividere i contenuti del servizio con altri utenti e inviare messaggi di testo. La funzionalità, chiamata Messages, sarà disponibile progressivamente a partire da questa settimana in alcuni paesi selezionati e potrà essere utilizzata da tutti gli iscritti, sia con account Free sia Premium.

Il funzionamento è legato alla condivisione di contenuti: per avviare una conversazione sarà necessario inviare un brano, un episodio podcast o un audiolibro a un contatto. L'altro utente riceverà così una richiesta di apertura della chat, che potrà essere accettata o rifiutata. Una volta attivata, la conversazione diventa uno scambio diretto 1:1, con possibilità di inviare messaggi testuali, emoji e ulteriori contenuti multimediali.

La nuova funzione non intende sostituire le integrazioni con piattaforme esterne come WhatsApp, Instagram o TikTok, che resteranno attive, ma offrire un canale interno e complementare per gestire le raccomandazioni musicali e le conversazioni legate ai contenuti. Per gli artisti, gli autori e i creatori, Spotify sottolinea come questa novità possa rappresentare un ulteriore strumento di scoperta e promozione.



