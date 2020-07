VERTICE UE Stallo su aiuti europei, verso nuova proposta Michel

Stallo a Bruxelles al negoziato sugli aiuti europei, riferisce il premier Conte, perché continua il duro confronto con i paesi cosiddetti frugali, che puntano i piedi chiedendo di non andare oltre 150 miliardi di euro di sussidi per il Recovery Fund. Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, dovrebbe presentare a breve una nuova proposta da sottoporre ai leader Ue, nel tentativo di raggiungere un compromesso. Niente veti, è il messaggio di Conte, l'ultima parola non deve spettare agli Stati. L'Italia farà le riforme, ma pretende di affrontare nell'Ue i temi del dumping fiscale e dei surplus commerciali. Il presidente del Consiglio Ue Michel cerca un compromesso e presenta una nuova proposta.



