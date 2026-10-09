Stati Uniti, l'esecuzione del responsabile della strage di Fort Hood sarà trasmessa in streaming

Il prossimo 3 dicembre, nella base militare di Fort Hood, in Texas, Nidal Malik Hasan, ex maggiore e psichiatra dell'esercito americano, dovrebbe essere fucilato da un plotone di soldati. Secondo quanto annunciato dal Pentagono, l'esecuzione sarà pubblica e visibile attraverso internet.

Una decisione senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti, che segna una svolta nelle modalità di applicazione della pena capitale. A confermarla è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, secondo il quale l'esecuzione dovrà essere visibile affinché i cittadini comprendano le conseguenze dei crimini più gravi.

Il caso risale al 5 novembre 2009, quando Hasan aprì il fuoco all'interno della base militare di Fort Hood, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Durante l'attacco fu colpito dagli agenti intervenuti, riportando lesioni che lo hanno costretto su una sedia a rotelle. Nel 2013 una corte marziale lo condannò a morte. Durante il processo Hasan ammise le proprie responsabilità, sostenendo di aver agito per proteggere i talebani impegnati nel conflitto in Afghanistan. L'esecuzione, autorizzata dal presidente Donald Trump, è stata fissata per il 3 dicembre, anche se eventuali ricorsi potrebbero comportare un rinvio.

L'elemento più controverso riguarda la trasmissione pubblica dell'esecuzione. Negli Stati Uniti, infatti, le condanne a morte vengono normalmente eseguite alla presenza di un numero limitato di testimoni autorizzati, tra cui familiari delle vittime e giornalisti. La decisione del Pentagono rappresenta quindi una rottura con una prassi consolidata e riporta al centro del dibattito il significato della pena capitale. Per i sostenitori della scelta, rendere pubblica l'esecuzione avrebbe una funzione deterrente e dimostrerebbe la fermezza dello Stato di fronte ai crimini più gravi. Per i critici, invece, trasmettere una fucilazione in streaming rischia di trasformare l'applicazione di una sentenza in una forma di spettacolarizzazione della punizione.









