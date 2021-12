Stati Uniti: "La Russia si ritiri dai confini dell'Ucraina"

Summit virtuale, ieri sera, tra il presidente americano Joe Biden e i capi di governo di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna che hanno espresso la loro "determinazione" a far sì che la sovranità dell'Ucraina "sia rispettata", alla luce delle tensioni con la Russia.



Durante il vertice virtuale, al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, i capi di governo hanno anche assicurato "il loro impegno ad agire per mantenere la pace e la sicurezza in Europa". "La diplomazia è la sola via per risolvere le tensioni tra Mosca e Kiev e il conflitto nel Donbas", ha poi enfatizzato una nota della Casa Bianca.



Alle 16 di oggi è previsto un video-collegamento fra Biden e Putin. L'obiettivo, ha spiegato il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, è comunicare diplomaticamente che è il momento per la Russia di ritirare le forze militari al confine con l'Ucraina.





