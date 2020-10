PRESIDENZIALI Stati Uniti: Trump tenta l'"October surprise"

Stati Uniti: Trump tenta l'"October surprise".

3 novembre 2020: mancano sempre meno giorni alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Dai recenti aggiornamenti più di 61 milioni di americani hanno già espresso la propria preferenza, votando di persona o per posta. Numero di early vote sicuramente maggiore di quello registrato nel 2016, si pensa dovuto a timori legati alla pandemia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La campagna di Trump tenta comunque un 'October surprise', che in gergo politico indica un evento, a ridosso delle elezioni, che potrebbe alterare i risultati. Infatti, giorni fa, è stato lanciato un attacco familiare al candidato Biden, riguardante e-mail segrete su affari sospetti del figlio Hunter. Ma, a discapito dell'attuale presidente, le rivelazioni sembrano poco credibili. Intanto tutto lo Stato si sta preparando e i candidati lasciano le loro dichiarazioni. "Fra pochi giorni ci riprenderemo la nostra democrazia" twitta Biden. “Vinceremo altri quattro anni alla Casa Bianca" risponde Trump. E Facebook è pronto a placare eventuali “turbolenze” scaturite delle elezioni.

Intanto dopo l'ok del Senato, ha giurato come nuovo giudice della Corte suprema la conservatrice Barrett. "È un giorno storico per l'America", ha commentato il presidente. "Dobbiamo avere il risultato finale delle elezioni la notte del 3 novembre", afferma intanto Trump. Ma Twitter lo censura come "fuorviante sulle modalità di voto".

I più letti della settimana: