UCRAINA Sting: "Putin è un criminale che ha causato miseria, morte e dolore" Il cantante, che è anche Ambasciatore di San Marino di buona volontà, lo ha detto in una intervista prima di un concerto in Svizzera. Medvedev: "L'Ucraina potrebbe scomparire dalle carte geografiche". Ripartite le forniture di Nord Steam 1

Nelle ultime ore tre le vittime accertate a Kharkiv, sotto le bombe russe che a Kramatorsk e Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, hanno distrutto due scuole. Tutto questo nel giorno in cui in cui le forniture di gas da Mosca, attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono tornate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione. Centinaia di ucraini nel frattempo decidono di tornare nelle loro case, che si trovano oltre il fronte nei territori occupati, passando da Zaporizhzhia: unico punto in cui i russi consentono il transito, nelle vicinanze della centrale nucleare, dove secondo Kiev, Mosca sta ammassando molte armi.

Dopo Lavrov, che ieri ha preannunciato l'ampliamento ad altri territori, oltre il Donbass, degli obiettivi dell'operazione militare speciale arrivano altre minacce verbali dall'ex presidente Medvedev che ha profetizzato la possibile scomparsa dell'Ucraina delle carte geografiche. Nonostante i rumors per la Cia non c'è nessuna prova che Putin abbia problemi di salute. Sting – ambasciatore di buona volontà di San Marino – in una intervista prima di un suo concerto in Svizzera ha detto che il presidente russo è un criminale che ha causato miseria, morte e dolore.

