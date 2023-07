Stop all'accordo sul grano. Ue: "Colpita la sicurezza alimentare globale"

E' allarme nel mondo per le conseguenze dello stop di Putin all'accordo sul grano, mediato un anno fa dalla Turchia. La Nato e gli Usa lo definiscono “un atto di crudeltà” e Washington annuncia 250 milioni di dollari in aiuti per il settore agricolo di Kiev. “Colpita la sicurezza alimentare globale” accusa l'Ue, che critica aspramente gli odierni bombardamenti russi contro le strutture ucraine a Odessa, dove partono le navi cargo. Lì, secondo il Ministero della Difesa russo, i soldati di Zelensky stavano preparando attacchi terroristici con droni marini, dopo lo strike al ponte di Crimea. Continua intanto la missione diplomatica dell'inviato del Papa Zuppi: dopo Kiev e Mosca, domani sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Usa Biden. Mentre in Bielorussia sarebbe atterrato nuovamente l'aereo di Prigozhin, leader del gruppo Wagner ribellatosi a Mosca a fine giugno. Finisce nel mirino anche Lukashensko: la Commissione Affari Esteri dell'Eurocamera chiede alla Corte Penale Internazionale di emettere un mandato di arresto nei suoi confronti: “I leader bielorussi – si legge nella motivazione – sono responsabili di crimini di guerra e genocidio”.