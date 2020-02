Storico accordo di pace Usa-talebani per l'Afghanistan

Stati Uniti e talebani hanno firmato a Doha, in Qatar, uno storico accordo per la pace in Afghanistan che mette fine a 18 anni di guerra. Gli americani si impegnano a ritirare le proprie truppe entro 14 mesi se i ribelli afgani rispetteranno l'intesa, fermando gli attacchi e impedendo ad Al Qaeda di operare nelle zone sotto il loro controllo.